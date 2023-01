Le scandale Le Graët prend une tournure terrible, « c’est inquiétant »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre du comité exécutif de la Fédération française de football, Jean-Michel Aulas s'est prononcé sur l'avenir de Noël Le Graët, qui fait l'objet d'une enquête contre harcèlement moral et sexuel. Selon lui, la situation devient de plus en plus inquiétante. Alors que le comex doit se réunir ce jeudi, la démission de l'homme de 81 ans pourrait être réclamée.

Ce mardi, le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Noël Le Graët, ciblé pour des accusations d'harcèlement moral et sexuel. Le comex de la FFF doit se réunir jeudi pour évoquer ce nouvel épisode et discuter de l'avenir du dirigeant. Membre de l'instance, Jean-Michel Aulas a fait part de son inquiétude.

« C'est inquiétant qu'il n'y ait pas de journée sans qu'un nouveau développement intervienne »

« Je n'ai pas d'informations précises, sauf ce qui est dit dans la presse. C'est inquiétant qu'il n'y ait pas de journée sans qu'un nouveau développement intervienne. Mais il n'y a pas de procédure contradictoire. J'essaie donc d'être prudent » a confié le président de l'OL à L'Equipe . Ce mardi, Le Graët a encore clamé son innocence, mais Aulas a évoqué ses doutes.

« C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe »