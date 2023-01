«Papy lubrique», le dossier Noël Le Graët prend une sale tournure

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'affaire Noël Le Graët prend une tournure judiciaire. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le président de la Fédération française de football pour harcèlement moral et sexuel. Il faut dire que l'homme de 81 ans est décrit comme un « séducteur » et certains de ses comportements sont pointés du doigt.

Les langues se délient. Ces derniers jours, de nombreuses femmes, notamment l'agente Sonia Souid, ont pris la parole pour dénoncer le comportement sexiste de Noël Le Graët. Et ce mardi, le parquet de Paris a décidé de se saisir de l'affaire et d'ouvrir une enquête pour harcèlement moral et sexuel.

Affaire Zidane : Le Graët piégé, une réponse tombe https://t.co/Qm7VCHY7Fs pic.twitter.com/G1AOHa0CGO — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Le Graët, c’est un séducteur et cela fait plus de quarante ans que cela dure »

Contacté par le Parisien , un habitant de Guingamp, ville dont Noël Le Graët a été maire pendant treize ans, a dénoncé le côté séducteur du dirigeant. « Le Graët, c’est un séducteur et cela fait plus de quarante ans que cela dure. Ici, on connaît plein d’histoires de filles et même de femmes de joueurs qu’il draguait sans méchanceté. Mais qu’il draguait quand même. C’était un séducteur un peu oppressant » a-t-il confié.

« Ça faisait papy lubrique et c’était ridicule »