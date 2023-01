Le salaire de Didier Deschamps est dévoilé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au sortir d’une Coupe du monde réussie au Qatar, Didier Deschamps avait les cartes en main pour son avenir et a décidé de rester à la tête de l’équipe de France. Un nouveau bail de trois années et demie, soit jusqu’en 2026, a donc été signé par le sélectionneur tricolore, disposant d’un salaire confortable.

Avec le sourire aux lèvres, Didier Deschamps a annoncé fièrement sa prolongation samedi, lors de l’Assemblée générale de la FFF. Comme espéré par Noël Le Graët, le sélectionneur tricolore a décidé de rester à la tête de l’équipe de France, signant jusqu’à la Coupe du monde 2026. Depuis, ce nouveau bail fait débat alors que le président de la Fédération se retrouve au cœur d’une tempête médiatique à la suite notamment de ses déclarations sur Zinedine Zidane.

❌ Alors que le comité exécutif de la FFF va se réunir en urgence mercredi, le fameux "comex" n’a pas prévu de demander la tête de Noël Le GraëtUne date plus lointaine est fixée pour son éventuel départ… à moins qu’il ne démissionne📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/pi7ysjslYN — Bernard Colas (@BernardCls) January 10, 2023

En pleine polémique Le Graët, la prolongation de Deschamps fait parler

Si la prolongation de Didier Deschamps apparaît logique pour une grande partie des observateurs et membres de la FFF après le parcours des Bleus au Mondial, la durée de son bail fait néanmoins débat, au point que le comex compte se pencher sur le sujet lors d’une réunion prévue mercredi, durant laquelle Noël Le Graët devra s’expliquer sur de nombreux points brûlants comme l’explique L’Équipe . Si les émoluments de Didier Deschamps n’ont pas filtré après la signature de son nouveau bail, ceux-ci devraient être du même ordre que le précédent.

Un salaire avoisinant 3M€ brut par an