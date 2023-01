«Le Graët ? J’ai honte de faire partie de la même famille que lui»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après ses déclarations sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët s’est attiré les foudres de l’opinion publique. Le départ du président de la FFF est largement réclamé depuis, et certaines voix s’élèvent pour faire évoluer la situation rapidement. C’est notamment le cas d’Emmanuel Petit, champion du monde 1998, qui ne mâche pas ses mots sur le sujet.

Face à la tempête médiatique que traverse Noël Le Graët depuis dimanche soir, et ses déclarations sur Zinedine Zidane, l’avenir du président de la FFF paraît incertain. Les voix s’élèvent en effet pour réclamer au plus vite son départ, alors que des soupçons de dysfonctionnements et d’harcèlements planent déjà depuis plusieurs mois au-dessus de la FFF. La polémique de trop pour Noël Le Graët aux yeux de plusieurs personnalités importantes du football tricolore. C’est notamment le cas d’Emmanuel Petit, champion du monde 1998.

« J’ai honte de faire partie de la même famille que lui. On fait partie de la famille du football français »

« Que cela soit cet événement qui touche Zizou l’icône nationale et que d’un seul coup cela ouvre une porte et tout le monde demande sa démission, j’ai envie de leur dire: 'les gars réveillez-vous!' Cela fait quinze ans que cela dure ces bêtises-là. Ce personnage ne mérite même pas que l’on cite son nom, il ne mérite même plus que l’on parle de lui. Je vais faire un aveu, j’ai honte de faire partie de la même famille que lui. On fait partie de la famille du football français », lance ce mardi soir Emmanuel Petit au micro de RMC .

Le Graët viré ? La FFF vend déjà la mèche https://t.co/ZQMRXiz9vj pic.twitter.com/ppwBZtihWK — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« On est des dizaines comme cela parmi les anciens internationaux. Noël Le Graët, tous on le déteste! »