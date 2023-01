Le Graët viré ? La FFF vend déjà la mèche

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur d’une tempête médiatique après ses déclarations sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët est plus que jamais poussé vers la sortie. Ce mercredi, le comité exécutif de la Fédération française de football se réunira à l’initiative du patron du football tricolore. Néanmoins, le départ de ce dernier n’est pas d’actualité à en croire le fameux comex.

En attaquant Zinedine Zidane au cours d’une sortie médiatique non maitrisée, Noël Le Graët est parvenu à faire l’unanimité contre lui. Alors que le patron de la FFF était déjà au cœur de plusieurs polémiques, son départ est désormais réclamé. À l’initiative de Noël Le Graët, le comité exécutif (comex) de la FFF va se réunir mercredi afin d’aborder plusieurs points brûlants de l’actualité selon Le Parisien .

Le Graët va s’expliquer

Outre ses propos sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët devra également s’expliquer sur sa décision de prolonger Didier Deschamps, et ce sans avoir informé ou consulté le comex au préalable. De plus, des explications sont attendues de la part du président de la FFF après le témoignage accablant de Sonia Souid, l'agente de joueurs l’accusant d’avoir formulé des avances déplacées. Dans ce contexte, la position de Noël Le Graët est plus que jamais fragilisée, mais sa sortie ne serait pas encore au programme.

Affaire Zidane : Macron lâche Le Graët, décision historique annoncée ? https://t.co/gOMfghrkxu pic.twitter.com/dkq12idSD6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« On en est encore loin d’une AG extraordinaire », assure-t-on au sein du comex