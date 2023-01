La date est fixée pour le départ de Noël Le Graët 

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au centre de toutes les critiques après ses déclarations sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët est menacé. Les voix s’élèvent pour réclamer le départ du patron du football français, qui va réunir en urgence mercredi le comité exécutif de la FFF. Malgré l’indignation générale à son égard, la sortie de Noël Le Graët ne semble pas à l’ordre du jour. Le résultat de l’audit diligenté par le ministère des Sports devrait néanmoins s’avérer décisif.

L’étau se resserre autour de Noël Le Graët. Les propos du président de la FFF à l’encontre de Zinedine Zidane ont suscité une vague d’indignation dépassant le cadre du football, et fragilisant comme jamais sa position. Depuis plusieurs heures, les voix s’élèvent pour son départ, alors que plusieurs polémiques liées aux accusations de dysfonctionnements et d’harcèlement sexuel au sein de la FFF avait déjà secoué l’instance du football tricolore ces derniers mois. À l’initiative de Noël Le Graët, le comité exécutif de la Fédération française de football (comex) va se réunir en urgence mercredi matin pour évoquer les dernières polémiques, mais le départ de celui qui suscite toute l’attention aujourd’hui n’est pas au programme.

« On en est encore loin d’une AG extraordinaire », dit-on au sein du comex

D’après Le Parisien , le comité exécutif va donc se réunir pour écouter Noël Le Graët s’expliquer sur la prolongation de Didier Deschamps et sa réponse polémique au sujet de Zinedine Zidane, mais également sur les accusations de l’agente Sonia Souid, qui a révélé ce lundi les avances que lui aurait faites le patron du football tricolore. « Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme , a-t-elle dénoncé sur BFMTV . Excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait. »



S'il ne peut pas formellement le démettre de ses fonctions, le comex peut en revanche pousser vers la sortie Noël Le Graët en le mettant en minorité et en demandant une Assemblée fédérale extraordinaire. Celle-ci est la seule capable de révoquer Le Graët, avec la tenue d’un vote pour statuer sur le maintien ou non de l’intégralité du comex. Néanmoins, on est encore loin d’un tel scénario.



Interrogé par le quotidien francilien, Albert Gemmrich, président de la ligue Grand Est et membre du comex depuis 2012, estime qu’il n’est pas de question prendre une décision avant la publication de l’audit diligenté par le ministère des Sports. Pour rappel, une mission d’audit a été lancée en octobre dernier afin de faire la lumière sur le fonctionnement de l'instance à la suite de soupçons de harcèlement moral et sexuel contre le patron du football tricolore. « On en est encore loin d’une AG extraordinaire », déclare ainsi Albert Gemmrich.

Le Graët assuré de rester à son poste jusqu’à au moins février ?