Coup de théâtre, la FFF menace Deschamps !

En pleine tempête médiatique, le comité exécutif de la FFF se réunit ce mercredi matin, à l’initiative de Noël Le Graët. Plusieurs sujets y seront évoqués, dont évidemment la polémique liée aux propos méprisants du patron du football français concernant Zinedine Zidane. Mais la prolongation de Didier Deschamps est également à l’ordre du jour, et des changements majeurs seraient envisagés.

Didier Deschamps va-t-il être victime collatérale du dernier dérapage de Noël Le Graët ? Après ses propos sur Zinedine Zidane au micro de RMC , le président de la FFF fait l’unanimité contre lui, ce qui ne profite pas au sélectionneur des Bleus , l’un de ses proches, qui est resté silencieux sur le sujet jusqu’à maintenant. Si sa prolongation à la tête de l’équipe de France était attendue, la durée de son nouveau bail (2026) fait en revanche beaucoup parler, y compris parmi les membres du comité exécutif de la FFF.

La prolongation de Deschamps va faire débat

Ce mercredi, le comité exécutif de la Fédération se réunit, à l’initiative de Noël Le Graët. Selon Le Parisien , les membres du comex attendent des explications sur les récents propos du président de la FFF concernant Zinedine Zidane et sa version des faits après le témoignage accablant de l’agente Sonia Souid. Mais la prolongation de Didier Deschamps sera également à l’ordre du jour. Noël Le Graët a décidé seul le renouvellement de contrat du sélectionneur jusqu’en juillet 2026, et ce sans en aventure le comex, alors qu’une réunion avait lieu la veille de l’officialisation. Sur la forme, la prolongation de Deschamps fait donc grincer des dents.

Le comex de la FFF envisage de réduire le contrat de Deschamps