Le Graët viré ? voici son successeur

Arnaud De Kanel

Mis en retrait de sa fonction de président de la Fédération Française de Football après sa sortie sur Zinédine Zidane, Noël Le Graët est en danger. Certains appellent à sa démission mais ce dernier s'y oppose pour le moment. Seule une intervention de l'Etat pourrait pousser le Breton vers la sortie. Un grand nom du foot français rêve déjà du poste.

Noël Le Graët doit s'en mordre les doigts. En avouant en « avoir rien à secouer » de l'avenir de Zinédine Zidane, le président de la FFF a précipité sa chute. L'instance qui régie le football français était déjà dans le viseur puisqu'un audit avait été lancé par la Ministre des Sports. Depuis, le COMEX a décidé de mettre à l'écart de Le Graët et plusieurs voix s'élèvent pour appeler à sa démission. En cas de départ, Jean-Michel Aulas pourrait reprendre les rênes.

Festival de trahisons à la FFF ! https://t.co/OY0GX4kZD9 pic.twitter.com/Ubytewlo7P — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Borghini réclame la démission de Le Graët

« J'avais demandé la démission de Noël la semaine dernière. S'il l'avait fait, il aurait les mains libres pour assurer sa défense. Là, c'est un élément supplémentaire à charge. Au comex de jeudi, cela va être à l'ordre du jour. Maintenant, on est passés à la vitesse supérieure. Juridiquement, on ne peut pas démissionner le président, voter une motion de défiance ou de censure. La balle est donc dans son camp. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Le seul moyen de le forcer, c'est de démissionner en bloc. Mais cela serait fort de café, au moment où le football français ne s'est jamais aussi bien porté, sportivement et économiquement, qu'on en arrive là. On devrait être en train de faire la fête », confiait Eric Borghini au journal L'Equipe . Jean-Michel Aulas se tient prêt au cas où.

Aulas attend ça !