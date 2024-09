Lamine Yamal raconte son clash avec une star de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier Euro, l’Espagne avait gagné sa place en finale en s’imposant face à l’équipe de France. En marge de cette rencontre, ça avait notamment quelque peu chauffé entre Lamine Yamal et Adrien Rabiot. Le crack de la Roja se sera vengé à sa manière en inscrivant notamment un but face aux Bleus. Quelques semaines plus tard, Yamal est revenu sur cet accrochage avec Rabiot.

Avant la demi-finale de l’Euro entre l’équipe de France et l’Espagne, il avait notamment été question de Lamine Yamal. En conférence de presse, Adrien Rabiot avait alors glissé un message fort en direction du crack du FC Barcelone, lâchant : « Je pense que Lamine Yamal a montré que c'est un joueur qui sait gérer le stress, il a beaucoup de qualités. Il a montré qu'il pouvait jouer, on sait de quoi il est capable et qu'il a la tête froide. Logiquement, c'est peut-être un peu difficile de jouer une demi-finale, mais cela dépendra de notre capacité à lui mettre la pression. Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s'il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu'il a fait jusqu’ici ».

« Même s'il s'agit peut-être d'un malentendu, cela m'a aidé à me motiver, à faire un bon match »

Lamine Yamal aura répondu à sa manière avec un but exceptionnel face à la France. Pour France Football, le joueur du Barça est revenu sur cette histoire avec Adrien Rabiot, confiant : « Je me suis rendu compte plus tard que c'était lui qui défendait devant moi. Sur le coup, je n'ai pas fait attention à ça. Finalement, même s'il s'agit peut-être d'un malentendu, cela m'a aidé à me motiver, à faire un bon match. Mais je n'ai aucune rancoeur à son égard. C'est un excellent joueur et on se recroisera avec plaisir sur un terrain ».

« J’ai tenté ma chance »

A propos de son but face à la France, Lamine Yamal a également raconté : « Durant les quinze premières minutes, je me suis rendu compte qu'il y avait cet espace entre la défense et le milieu français. Je me retrouvais seul dans cette zone quand on avait le ballon. Sur l'action, j'ai vu que j'avais du champ devant moi pour frapper, alors j'ai tenté ma chance ».