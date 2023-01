La tempête fait rage autour de Le Graët, il risque gros

Axel Cornic

Après sa dernière sortie polémique, Noël Le Graët a soulevé une vive polémique, qui a largement dépassé les frontières du football et du monde du sport. Désormais, le président de la Fédération française de football semble être en grand danger, avec toujours plus de personnes qui semblent vouloir son départ.

Déjà inquiété par des affaires controversées ces derniers mois, Noël Le Graët semble avoir plongé la tête la première dans une polémique titanesque. Le président de la FFF a en effet accordé une interview à RMC Sport récemment, dans laquelle il a utilisé des propos assez indélicats à l’encontre de Zinédine Zidane qui ont fait le tour du monde. Plusieurs personnalités du monde du sport et d’ailleurs ont vivement réagit et certaines réclament son départ.

« Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande fédération et ce grand sport »

Au lendemain de cet entretien polémique, la ministre des Sports a appelé à ce que les choses bougent autour de Le Graët. « Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés. Il y a différentes dimensions dans le rôle d'un président de fédération. Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre » a déclaré Amélie Oudéa-Castera, interpellant les membres du comité exécutif de la FFF. « Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités éminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette fédération sur de bons rails ».

Au sein du Comex, on veut « tourner la page » le Graët