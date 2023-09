Kylian Mbappé partage un rêve avec un crack !

Arnaud De Kanel

Comme de nombreux joueurs tricolores, Kylian Mbappé rêve de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour glaner la médaille d'or. Plusieurs phénomènes aimeraient également être de la partie en août prochain et c'est le cas de Lesley Ugochukwu. Le joueur de 19 ans y pense dans un coin de sa tête.

L'année prochaine, la France accueillera les Jeux Olympiques. Le football est une discipline olympique et nombreux sont ceux qui aimeraient briller devant leur public en août prochain. Celui qui en parle le plus est Kylian Mbappé mais s'il veut gagner, il devra être entouré de la meilleure équipe possible. Et cela tombe plutôt bien car une armée de cracks est prête à l'aider. En effet, les athlètes nés à partir du 1er janvier 2001 (âgés de 23 ans au moment de Paris 2024) sont éligibles pour disputer le tournoi olympique. L'équipe, coachée par Thierry Henry, sera quasiment semblable à celle des Espoirs, sélection dont fait partie Lesley Ugochukwu. Le nouveau joueur de Chelsea aimerait défendre les couleurs de la France aux JO.

«Comme l’a dit Kylian Mbappé, tu ne me parles pas d’âge»

Rien ne semble pouvoir effrayer le milieu de terrain qui, malgré son jeune âge, est sûr de lui. Il cite d'ailleurs un certain Kylian Mbappé. « Si tu as confiance en toi, peu importe l’âge, je suis sûr que tu peux franchir des étapes et établir des choses très très grandes dans ta carrière. L’âge n’est pas une excuse, il ne faut pas se cacher derrière ça. Comme l’a dit Kylian Mbappé, tu ne me parles pas d’âge », confie Lesley Ugochukwu dans un entretien accordé au Parisien . Et en parlant de Mbappé, il pourrait bien le retrouver aux JO l'an prochain car il rêve d'y participer.

«Les JO, tu as envie d’y participer»