Il vend la mèche pour Thierry Henry et Kylian Mbappé

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Sylvain Ripoll, la FFF a décidé de confier la sélection Espoirs à Thierry Henry. L'ancien meilleur buteur des Bleus aura donc la lourde tâche de diriger cette équipe lors des JO de Paris 2024 où il pourrait recevoir l'aide de Kylian Mbappé. Bixente Lizarazu estime que l'ancien joueur d'Arsenal n'a pas hésité une seule seconde dans son choix, motivé par l'envie de briller aux JO.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent et pour éviter de vivre un fiasco à domicile, la Fédération Française de Football a décidé de se séparer Sylvain Ripoll, en échec avec les Espoirs. Thierry Henry lui a succédé et il est forcément très attendu. Il a réussi ses débuts jeudi en battant facilement le Danemark et ce résultat nourrit beaucoup d'espoir pour la suite. Aux JO, il pourrait faire appel à Kylian Mbappé afin d'aller chercher la médaille d'or, son grand objectif.

«L’objectif, c’est l’or»

Le sélectionneur des Espoirs s'est confié à Téléfoot ce dimanche matin et il affiche de grandes ambitions. « Tu penses les JO, tu penses c’est en France. L’objectif, c’est l’or. Pour tout le monde et tout de suite. J’ai pensé à Aimé Jacquet. Il nous a donné une vision. Il a visualisé quelque chose, il nous a permis de rêver. Il nous a fait croire qu’on pouvait gagner la Coupe du monde. Quand tu rêves et t’y penses, ça tourne en général souvent de ton côté si tu t’es bien préparé », a déclaré Thierry Henry qui, selon Bixente Lizarazu, n'a pas hésité une seule seconde lorsque la proposition est arrivée entre ses mains.

«Il est très motivé à l’idée de faire les Jeux Olympiques»