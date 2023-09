Chambré par un de ses joueurs, Thierry Henry lui répond

Thomas Bourseau

Thierry Henry est devenu il y a peu le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Après une première réussie face au Danemark (4-1), les Bleuets ont pu rendre un premier verdict sur leur nouveau. Et après Thierno Baldé, c’est Rayan qui s’y est collé en lâchant un petit taquet au champion du monde tricolore.

Après que sa collaboration avec Roberto Martinez soit arrivée à son terme avec la sélection belge, Thierry Henry est devenu le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Jeudi, à Nancy pour la réception du Danemark, les Bleuets version Henry ont pris le meilleur sur leur opposition en s’imposant quatre buts à un dont un but avec notamment un but de Rayan Cherki (20 ans) grand espoir lyonnais et du football français.

«Si Henry est bizarre ? Ça reste entre nous»

Invité à s’exprimer pour TF1 au sujet de la personnalité bien prononcée de Thierry Henry, Rayan Cherki a tenu le discours suivant. « Étonné par la personnalité de Thierry Henry ? Non pas étonné, parce que je sais que la mienne est déjà bizarre (sourire). J’apprécié toutes ces choses là. Je pense qu’il nous apporte sa patte d’expérience, ça peut être que bénéfique pour nous. Si je sous-entend qu’il est bizarre ? Ça reste entre nous (rires) ».

«Il est très chambreur»… Le vestiaire balance sur Thierry Henry https://t.co/hrzJDw8OyU pic.twitter.com/0XPFvha91y — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

