Équipe de France : Le verdict est tombé, Didier Deschamps fixé

Touché au mollet contre l'Irlande jeudi, Théo Hernandez inquiète le staff de l'équipe de France. Tout comme ses deux coéquipiers du Milan AC, Mike Maignan et Olivier Giroud, le latéral a ressenti une gène. Il a donc été testé samedi à Clairefontaine, et Didier Deschamps en sait un peu plus sur l'état de son joueur.

Si elle s'est facilement imposée face à l'Irlande jeudi soir au Parc des Princes, l'équipe de France y a laissé des plumes. C'est tout d'abord Olivier Giroud qui a été touché et contraint de laisser sa place à Marcus Thuram. Théo Hernandez n'a pas été épargné non plus.

Hernandez absent de l'entrainement

Le staff de l'équipe de France commençait à s'inquiéter pour son latéral gauche. Au lendemain d'une journée de repos octroyée par Didier Deschamps, les Bleus ont fait leur retour à l'entrainement samedi. Tous les titulaires du match face à l'Irlande étaient présents à l'exception de trois milanais. Olivier Giroud, qui a quitté le rassemblement, Mike Maignan, resté en salle, mais aussi Théo Hernandez, très incertain pour la rencontre face à l'Allemagne.

Aucune inquiétude pour Hernandez