PSG : Mbappé va enfin se prononcer sur son mercato

Axel Cornic

C’est un été très agité qu’a vécu Kylian Mbappé, qui a semblé être poussé vers la sortie avant de finalement être réintégré par le Paris Saint-Germain et placé de nouveau au centre du projet. La star parisienne s’est depuis emmurée dans le silence et laisse parler ses pieds, mais il pourrait s’exprimer ce lundi, lors de la conférence de presse de l’équipe de France.

Tout le monde veut connaître la vérité. Si du côté du PSG on assure que tout est revenu à la normale, mettant notamment en avant des discussions « très constructives », on n’a toujours pas la version du principal intéressé. Kylian Mbappé n’a jamais dit un mot sur ce qui s’est passé cet été et son silence persisite même en sélection.

« Même quand c'est Antoine, vous posez des questions sur Kylian… »

Alors qu’il est capitaine de l’équipe de France, Mbappé ne s’est pas présenté lors de la dernière conférence de presse, avec Antoine Griezmann qui avait pris sa place aux côtés de Didier Deschamps. « Vous portez beaucoup d'intérêt à Kylian et si je me souviens de sa dernière conférence de presse, vous ne lui avez pas posé de question sur le match du lendemain » s’est agacé le sélectionneur des Bleus . « Je décide, je discute. Même quand c'est Antoine, vous posez des questions sur Kylian… ».

Mbappé présent ce lundi

L’attente sera bientôt finie, puisque Kylian Mbappé sera cette fois bien présent en conférence de presse ! Le capitaine de l’équipe de France va se présenter face aux journalistes à 16h30, à la veille de la rencontre face à l’Allemagne. Il est pourtant plus que certains que ce match ne va que très peu compter dans les questions, qui devraient sans aucun doute plus tourner autour de son été et son avenir au PSG.