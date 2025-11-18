Kylian Mbappé - Le scandale : Riolo craque et pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Absent du déplacement de l'équipe de France dimanche en Azerbaïdjan en raison d'une blessure à la cheville, Kylian Mbappé a donc été libéré par le staff médical des Bleus, ce qui n'a pas manqué de provoquer une grosse polémique. Et Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule à ce sujet lundi soir.

Kylian Mbappé suscite encore le scandale puisque de nombreux observateurs estiment que son absence de dimanche pour le déplacement de l'équipe de France en Azerbaïdjan n'est pas justifié. L'attaquant du Real Madrid est accusé de favoritisme en raison de son statut de capitaine des Bleus, et Daniel Riolo s'est lâché sur cet épineux cas Mbappé lundi soir en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« Onvient me chier une polémique » « Vu qu’à chaque fois que Mbappé ouvre la bouche ou remue dans l’air, il y a tout un petit monde qui s'est créé d’anti Mbappé, tout de suite ça s’est réveillé. Et je n’ai pas compris. Donc qu’est-ce qu’il faut comprendre en fait ? C’est qu’à la fin du match contre l’Ukraine, qu’il soit blessé ou pas, on a compris que c’était une blessure un peu bidon, le coach et lui s’arrangent pour dire tu ne viens pas tu rentres à Madrid au moins tu ne risques pas la surdose. On économise les joueurs. Le mot d’ordre dans le football aujourd’hui n’est que l’économie des énergies, être en forme au bon moment. Et là, on vient me chier une polémique parce qu’il ne va pas en Azerbaïdjan », lâche Riolo, qui dénonce donc toute cette polémique autour de Kylian Mbappé qu'il juge abusive.