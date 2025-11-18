Mbappé s’en va : C’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde jeudi en dominant l’Ukraine, Kylian Mbappé a été dispensé du déplacement en Azerbaïdjan, ce qui n’a pas manqué de faire parler. Mais pour Rio Mavuba, Didier Deschamps a pris la bonne décision.

Grâce à son doublé contre l'Ukraine jeudi soir (4-0), Kylian Mbappé a largement contribué à la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde. Par conséquent, il a été dispensé du déplacement en Azerbaïdjan dimanche, ce qui n'a pas manqué d'être commenté. Officiellement renvoyé en Espagne pour une gêne à la cheville, l'attaquant du Real Madrid a évité un long déplacement. Un choix validé par Rio Mavba.

Mbappé dispensé du déplacer à Bakou « Si c’est bien de le préserver contre l’Azerbaïdjan ? Oui je pense que c’est une bonne chose vu que la saison va être très, très longue. On va dire que ce n’est pas un match important pour l’Equipe de France et ça prouve qu’il n’est pas à la recherche des buts parce qu’il aurait très bien pu y aller et marquer », confie-t-il sur le plateau de Téléfoot avant d’évoquer plus globalement le turnover de Didier Deschamps.