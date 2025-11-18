Neymar avec Mbappé : Les retrouvailles explosives !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a fêté la qualification de l'équipe de France jeudi dernier avec un doublé et une passe décisive face à l'Ukraine (4-0). L'année prochaine, les Bleus retrouveront possiblement le Brésil pendant la Coupe du monde 2026 et en préambule en amical au printemps prochain en amical. Des retrouvailles avec Neymar ?

Cela fait à présent plus de deux ans que Neymar n'a plus mis les pieds dans un rassemblement avec la Seleçao. Depuis sa terrible rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche contracté phase à l'Uruguay, le Brésilien reste sur le carreau pendant les trêves internationales. De retour à Santos en janvier dernier après seulement moins de 10 matchs joués à Al-Hilal en un an et demi, Neymar compte vivre une quatrième Coupe du monde.

«Neymar fait partie des joueurs qui peuvent jouer la Coupe du monde» Qu'en pense Carlo Ancelotti ? L'ancien coach du Real Madrid a repris les rênes de la sélection brésilienne à la dernière intersaison. En conférence de presse avant la rencontre face à la Tunisie, à quelques mois du coup d'envoi du Mondial en Amérique du nord le 19 juin dernier, Ancelotti a ouvert la porte à un retour du meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao. « Neymar fait partie des joueurs qui peuvent jouer la Coupe du monde. Il doit retrouver du rythme après sa blessure ».