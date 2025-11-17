Zidane, coup de tonnerre : «Deschamps a envie de continuer»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a acté en janvier dernier son départ de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane et d'ores et déjà annoncé comme étant son digne successeur. Et pourtant, selon l'interprétation de Kevin Diaz qui a évoqué le sujet dimanche soir sur RMC, Deschamps aurait très envie de continuer l'aventure avec les Bleus... Explications.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va donc vivre sa dernière compétition de l'ère Didier Deschamps. En poste depuis 2012 au poste de sélectionneur national, ce dernier avait officialisé son départ des Bleus en début d'année 2025, un départ qui sera effectif une fois le Mondial terminé l'été prochain. Mais est-ce vraiment la volonté de Deschamps ?

« Deschamps a envie de continuer comme jamais » Dimanche soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Kévin Diaz a fait une annonce pour le moins surprenante et inattendue sur Didier Deschamps et l'équipe de France : « Je pense tellement qu’il a envie de continuer. Je pense qu’il a envie de continuer comme jamais, mais qu’il sait que l’opinion publique ne voudra pas. J’ai cette impression que tout ce dont il aurait envie c’est de rester quatre ans de plus », indique Diaz.