Laure Boulleau avec un champion du monde 1998, la belle rencontre !

Passée par le PSG, Laure Boulleau a eu le privilège de porter le maillot des Bleues à 65 reprises, évoluant sur le flanc gauche de la défense comme un certain Bixente Lizarazu, son modèle. Dans un entretien datant de 2019, les deux ex-internationaux tricolores étaient revenus sur leur première rencontre et les nombreux points communs qui les rapprochent.
Passée par l’équipe de France féminine (65 sélections), Laure Boulleau a vu sa vie basculer durant l’été 1998, grâce au sacre de la bande à Aimé Jacquet à la Coupe du monde. « Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux », confiait-elle l’été dernier au micro d’Europe 1. Comme le reste du pays, Laure Boulleau s’est notamment enflammée pour Zinedine Zidane, mais pas seulement. « Zizou est mon idole de toujours, avec Bixente (Lizarazu), parce que je sentais que l’on avait des valeurs communes. J’ai senti que je pouvais m’identifier à lui », expliquait celle qui a porté le maillot du PSG durant treize saisons.
« J’étais intimidée »
Comme le champion du monde 1998, Laure Boulleau parviendra à atteindre l’équipe de France, jouant elle aussi sur le flanc gauche de la défense. « C’est mon modèle », avouait-elle en 2013. Les deux anciens internationaux ont eu l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, un moment fort pour l’actuelle consultante de Canal +. « On s’est rencontrés aux Étoiles du sport il y a cinq ans, confiait Boulleau en 2019, interrogée par TV Magazine aux côtés de Bixente Lizarazu. J’étais intimidée parce que j’ai un peu commencé le football grâce à lui avec France 98. J’étais gauchère, je jouais au même poste et j’aimais sa façon de jouer. Ensuite, son personnage m’a suivie parce que, toute ma carrière, on m’a appelée Liza! »
« On prend toujours plaisir à se voir ou à se parler »
« On prend toujours plaisir à se voir ou à se parler, ajoutait Lizarazu. Et on a découvert qu’on avait plein de points communs. C’est flippant même (rires). » « On est gauchers, mais on écrit de la main droite, on a le même gabarit. On avait un peu une façon similaire de jouer, mais je crois que c’est lui qui m’a inspirée! On a aussi eu la même blessure et le même chirurgien », développait Laure Boulleau, ajoutant : « J’ai beaucoup d’admiration pour Bixente. Il fait partie des joueurs qui ont marqué l’histoire du foot français. Il a brillamment réussi son après-carrière. Sans vouloir le copier, j’ai suivi une trajectoire identique. À mes débuts au Canal Football Club, il a eu la gentillesse de me conseiller. »
Présent de son côté sur TF1, Bixente Lizarazu saluait il y a six ans la reconversion de Laure Boulleau : « Sur le terrain, Laure était une combattante. J’adorais sa façon de jouer et j’aime sa mentalité. Je l’ai appelée pour sa première au CFC. Ça me fait plaisir de pouvoir lui donner quelques clés. Elle se débrouille très bien et a trouvé sa place. Je pense que ce job est fait pour elle! »