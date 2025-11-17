Laure Boulleau avec un champion du monde 1998, la belle rencontre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passée par le PSG, Laure Boulleau a eu le privilège de porter le maillot des Bleues à 65 reprises, évoluant sur le flanc gauche de la défense comme un certain Bixente Lizarazu, son modèle. Dans un entretien datant de 2019, les deux ex-internationaux tricolores étaient revenus sur leur première rencontre et les nombreux points communs qui les rapprochent.

Passée par l’équipe de France féminine (65 sélections), Laure Boulleau a vu sa vie basculer durant l’été 1998, grâce au sacre de la bande à Aimé Jacquet à la Coupe du monde. « Le football est arrivé dans ma vie grâce à une équipe de France incroyable en 1998. Déjà j’avais deux grands frères, je jouais avec eux mais rien de sérieux. Et puis en 1998, j’ai comme une envie brutale de porter le même maillot qu’eux », confiait-elle l’été dernier au micro d’Europe 1. Comme le reste du pays, Laure Boulleau s’est notamment enflammée pour Zinedine Zidane, mais pas seulement. « Zizou est mon idole de toujours, avec Bixente (Lizarazu), parce que je sentais que l’on avait des valeurs communes. J’ai senti que je pouvais m’identifier à lui », expliquait celle qui a porté le maillot du PSG durant treize saisons.

« J’étais intimidée » Comme le champion du monde 1998, Laure Boulleau parviendra à atteindre l’équipe de France, jouant elle aussi sur le flanc gauche de la défense. « C’est mon modèle », avouait-elle en 2013. Les deux anciens internationaux ont eu l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, un moment fort pour l’actuelle consultante de Canal +. « On s’est rencontrés aux Étoiles du sport il y a cinq ans, confiait Boulleau en 2019, interrogée par TV Magazine aux côtés de Bixente Lizarazu. J’étais intimidée parce que j’ai un peu commencé le football grâce à lui avec France 98. J’étais gauchère, je jouais au même poste et j’aimais sa façon de jouer. Ensuite, son personnage m’a suivie parce que, toute ma carrière, on m’a appelée Liza! »