Kylian Mbappé face à son frère : L'énorme choc à la Coupe du monde !

Déjà adversaire en club, les frères Mbappé le seront-ils en sélection ? Ce qui semblait encore impossible il y a quelques mois devient devient clairement envisageable. Et pour cause, alors que Kylian est évidemment le capitaine de l'équipe de France, Ethan pourrait rejoindre l'Algérie et devenir ainsi l'adversaire de son grand frère à la Coupe du monde.
C'est une petite bombe lâchée par Fennec Football. Le média algérien avance en effet que Fayza Lamari a été contactée par la Fédération. D'origine algérienne, elle pourrait ainsi tenter de convaincre Ethan Mbappé de changer de nationalité sportive et ainsi évoluer avec les Fennecs.
Ethan Mbappé futur adversaire de Kylian à la Coupe du monde ?
Si cela venait à se confirmer, Ethan Mbappé pourrait donc non seulement participer à la CAN, mais également à la Coupe du monde l'été prochain avec l'Algérie. Autrement dit, il pourrait affronter son frère Kylian Mbappé si jamais un choc venait à avoir lieu entre les Fennecs et l'équipe de France. Ce serait évidemment l'un des rendez-vous du Mondial nord-américain.
Maxime Lopez concurrent d'Ethan Mbappé
Et ce n'est pas tout. En effet, Maxime Lopez a également ouvert la porte à la sélection algérienne. « Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'y vais ! Après, les gens diront, l'opportuniste, il y a la CAN (du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) et la Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet 2026). Je pense que même sur une saison sans les deux, j'y serais allé si on avait fait appel à moi. Je suis un compétiteur et j'ai envie de jouer en équipe nationale aussi. Si jamais on souhaite faire appel à moi, j'irai. On verra ce qu'il se passe dans le futur », confiait le joueur du Paris FC dans un épisode de la série Détective Mathoux sur Canal+.