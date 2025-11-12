Kylian Mbappé face à son frère : L'énorme choc à la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà adversaire en club, les frères Mbappé le seront-ils en sélection ? Ce qui semblait encore impossible il y a quelques mois devient devient clairement envisageable. Et pour cause, alors que Kylian est évidemment le capitaine de l'équipe de France, Ethan pourrait rejoindre l'Algérie et devenir ainsi l'adversaire de son grand frère à la Coupe du monde.

C'est une petite bombe lâchée par Fennec Football. Le média algérien avance en effet que Fayza Lamari a été contactée par la Fédération. D'origine algérienne, elle pourrait ainsi tenter de convaincre Ethan Mbappé de changer de nationalité sportive et ainsi évoluer avec les Fennecs.

Ethan Mbappé futur adversaire de Kylian à la Coupe du monde ? Si cela venait à se confirmer, Ethan Mbappé pourrait donc non seulement participer à la CAN, mais également à la Coupe du monde l'été prochain avec l'Algérie. Autrement dit, il pourrait affronter son frère Kylian Mbappé si jamais un choc venait à avoir lieu entre les Fennecs et l'équipe de France. Ce serait évidemment l'un des rendez-vous du Mondial nord-américain.