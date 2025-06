Kylian Mbappé : «De la m*rde», la déclaration choc !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Espagne 5 et France 4. Voici le résultat de la demi-finale de Ligue des nations opposant les deux équipes nationales jeudi soir. Un match fou totalement relancé par Rayan Cherki à 30 minutes du terme alors que les Bleus étaient menés 5 buts à 1. Malgré la défaite, le capitaine Kylian Mbappé a lâché une punchline dans le vestiaire.

«Là on a les boules, on voit tout noir»

Dans le vestiaire de la Mercedes Benz-Arena de Stuttgart, Kylian Mbappé s'est exprimé auprès de ses coéquipiers en tenant à rassurer tout le monde malgré la défaite. « On a eu des trous de 10 minutes à chaque mi-temps, on se fait trouer par deux buts à chaque mi-temps. Mais je vous dis qu'on n'a pas fait de la m*rde aujourd'hui. Là on a les boules, on voit tout noir, on s'est créé beaucoup de situations, la plupart du temps on était dans le camp adverse, on jouait bien et propre, techniquement c'était carré ».