Knysna - Evra : La taupe enfin dévoilée ?

En 2010, lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud, Nicolas Anelka était viré de l’équipe de France pour avoir insulté Raymond Domenech. Ce qui avait entraîné une grève des joueurs et l’épisode Knysna avec une question : qui était la taupe ? 15 ans plus tard, Patrice Evra ne semble toujours pas l’avoir trouvé.

La Coupe du monde 2010 avait été le théâtre d’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’équipe de France. Nicolas Anelka avait été exclu du groupe pour des insultes envers son sélectionneur, Raymond Domenech. Les joueurs s’étaient alors mis en grève en soutien pour leur coéquipier et Patrice Evra s’était lancé une mission : trouver la taupe.

Evra et la taupe de Knysna

Mais alors qui était-elle ? « Il y en a qui disent que c’est Valbuena, il y en a qui disent que c’est Domenech, il y en a qui disent que c’est Thierry Henry », a déclaré Patrice Evra dans Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien international français a alors été relancé par Emmanuel Petit, qui lui a demandé : « Toi, tu penses quoi ? »

« Je ne me rappelais même plus de mon nom tellement qu’il y avait des problèmes »

« Moi, personnellement ? Franchement, je ne saurais pas te dire parce que… On était dans un gouffre. Je ne me rappelais même plus de mon nom tellement qu’il y avait des problèmes. De savoir vraiment qui c’était la taupe, ça pouvait être n’importe qui », a ajouté Patrice Evra. En rigolant, Jérôme Rothen a lancé : « Tu m’as même dit un jour c’est Matt Pokora la taupe », ce à quoi a répondu Patrice Evra. « Qu’est-ce qu’il raconte (rire). La taupe, c’était Jean-Michel Larqué. »