Scandale sexuel : Un pote de Mbappé dans la tourmente !

Axel Cornic

Une grosse polémique enfle autour de Marcus Thuram, accusé de violences physiques et sexuelles par une jeune femme, qui a récemment publié une vidéo pour dénoncer des faits qui remonteraient à mai 2022. Et dans un entretien accordé au Parisien, elle confirme sa position en dénonçant une bavure de la justice allemande, puisqu’à l’époque l’attaquant évoluait encore au Borussia Mönchengladbach.

C’est une bombe à retardement. Alors qu’il s’apprêtait à défier le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions avec l’Inter, Marcus Thuram a vu une vieille affaire refaire surface. Charlotte Lavish, une Américaine connue notamment pour avoir produit du contenu sur la plateforme OnlyFans, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux en accusant le joueur de l’avoir séquestrée, brutalisée et abusée sexuellement.

« Je ne me sentais pas très à l’aise »

Contactée par Le Parisien, elle a confirmé ses accusations, revenant sur sa rencontre avec le coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France. Les deux seraient allés au restaurant, avant de finalement rentrer au domicile du joueur pour regarder un film. « Je ne me sentais pas très à l’aise, mais je me suis dit que quelqu’un d’aussi célèbre ne serait pas dangereux, car il voudrait protéger sa réputation » a confié Charlotte Lavish, qui assure que Thuram l’aurait violée « à deux reprises ».

« Les policiers m’ont demandé si j’étais une prostituée »

Le parquet de Düsseldorf aurait confirmé avoir ouvert une enquête en mars 2022 pour « viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel », avec des faits qui remonteraient toutefois au mois de mai de la même année selon l’accusatrice. « Les policiers m’ont traité comme une intruse, m’ont parlé de mon Instagram et m’ont demandé si j’étais une prostituée » a déclaré Charlotte Lavish, qui a finalement vu la procédure être classée sans suite en décembre. « On m’a dit qu’on n’avait pas pu prouver si les relations sexuelles avaient été consenties ou non ».