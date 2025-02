Knysna - Insultes d’Anelka : Pierre Ménès dévoile la taupe !

Thomas Bourseau

15 années en arrière, l’image de l’équipe de France était totalement ternie par la Coupe du monde en Afrique du Sud. Entre insultes envers le sélectionneur, grève d’entraînement et résultats catastrophiques, tout était réuni pour en faire une affaire d’État. Pour ce qui est des injures de Nicolas Anelka envers Raymond Domenech, Pierre Ménès a mis la lumière sur cet incroyable épisode.

Le naufrage de Knysna est certes un souvenir lointain à présent puisque son triste 15ème anniversaire aura lieu en juin prochain. Pour rappel, lors de la première Coupe du monde sur le sol africain en Afrique du Sud, l’équipe de France n’avait certainement pas honoré son rang de vice-champion du monde en titre. Ce fut tout le contraire. Les Bleus alors toujours entraînés par Raymond Domenech ont quitté la compétition dès la phase de poules sans la moindre victoire (Un 0-0 contre l’Uruguay, une défaite 2 buts à 0 contre le Mexique et même revers face à l’Afrique du Sud (2-1).

Nicolas Anelka viré de l’équipe de France qui a coulé en Afrique du Sud

En pleine campagne, Nicolas Anelka fut exclu de l’équipe de France par la Fédération française de football pour des injures envers Raymond Domenech à la mi-temps de France - Mexique comme le révélait la Une du journal L’Équipe du lendemain. Des propos que jamais tenus par Anelka d’après Eric Abidal qui s’est longuement attardé sur ce sujet pour le média Carré dernièrement. S’en est suivie une grève d’entraînement de la part du vestiaire des Bleus en signe de protestation et la lecture d’une lettre du groupe par le sélectionneur en personne face à la presse.

«Il semblerait que ce soit l’agent d’un joueur qui a répété de manière déformée ce qu’avait dit Anelka»

Pierre Ménès, journaliste et consultant a suivi cet évènement mondial et en a livré des coulisses sur sa chaîne YouTube et notamment l’épisode des insultes supposées proférées par Nicolas Anelka. Le représentant d’un joueur de l’équipe de France serait responsable des fuites dans la presse. « J’ai assez rapidement su que ce n’était pas exactement ce qu’Anelka avait dit. Le but du jeu a été de trouver assez rapidement la taupe. Il semblerait que ce soit l’agent d’un joueur qui a répété de manière déformée ce qu’avait dit Anelka ».