L’affaire de viol qui va secouer l’équipe de France ?

Axel Cornic

Finaliste de la Ligue des Champions avec l’Inter et membre de l’équipe de France de Didier Deschamps, Marcus Thuram se retrouve au sein d’une grosse polémique. Sur les réseaux sociaux, une femme a publié une vidéo du joueur et l’accuse violences physiques et sexuelle pour des faits remontant à mai 2022.

Ces dernières heures, Marcus Thuram a beaucoup fait parler de lui, mais ce n’est pas vraiment pour sa prestation lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre l’Inter et le FC Barcelone (4-3). L’attaquant français a en effet vu une vieille affaire refaire surface, avec une femme qui l’accuse de violences physiques et sexuelles.

« J’avais l’impression qu’il comprenait ce que je vivais en Europe »

Via les réseaux sociaux, Charlotte Lavish a publié une vidéo remontant à mai 2022 où l’on voit Thuram, assurant voir été brutalisé, séquestrée et violée par lui. Et contactée par Le Parisien, elle a raconté comme le jouer l’avait approchée à l’époque. « J’avais l’impression qu’il comprenait ce que je vivais en Europe » a expliqué la créatrice de contenu sur la plateforme OnlyFans.

« Je me suis dit que quelqu’un d’aussi célèbre ne serait pas dangereux »

« Il m’a dit qu’il me voyait bien faire du contenu, mais pas pour adultes, dans sa maison, qu’on pouvait faire des choses sympas » a précisé Charlotte Lavish, racontant ensuite la première rencontre avec Marcus Thuram au restaurant. « Je ne me sentais pas très à l’aise, mais je me suis dit que quelqu’un d’aussi célèbre ne serait pas dangereux, car il voudrait protéger sa réputation ».