Karim Benzema, rupture annoncée en direct ?

Axel Cornic

En 2015, une grosse polémique a éclaté en équipe de France autour de Mathieu Valbuena ainsi que de Karim Benzema, avec ce qui est désormais connu comme l’affaire de la sextape. Dix ans après, l’ancienne star de l’Olympique de Marseille est revenue sur cet épisode épineux, évoquant sa relation avec son ancien coéquipier.

Personne n’a oublié. Joueurs majeurs de l’équipe de France de Didier Deschamps, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ont vu leurs carrières internationales prendre une tournure surprenante en 2015. L’ancien de l’OM reprochait en effet à son coéquipier d’avoir participé à une tentative de chantage à la sextape, qui avait énormément fait parler à l’époque.

« Benzema ? Chacun fait sa vie » Invité de RMC dix ans après cette affaire, Valbuena est revenu sur ses conséquences, mais surtout sur sa relation avec Benzema. « Est-ce que j’ai eu des contacts depuis avec Benzema ? Pas du tout. Chacun fait sa vie » a expliqué l’ancien international français.