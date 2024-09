«Je suis choqué» : Mbappé le fait craquer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Italie, Kylian Mbappé avait évoqué son retour au Parc des Princes, quelques mois après son départ du PSG. Il avait alors assuré que l’accueil qui lui serait réservé lui était égal, des propos qui ont choqué Christophe Dugarry.

« Ça m'est égal. » La rencontre de Ligue des Nations entre l’équipe de France et l’Italie vendredi dernier marquait le retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes, quelques mois après son départ du PSG pour le Real Madrid. Un moment « spécial » pour le capitaine des Bleus, qui a revanche déclaré qu’il accordait peu d’importance à l’accueil qui lui serait réservé, ce qui n’a pas plu à Christophe Dugarry.

« Depuis le début de sa carrière, on nous explique qu'il est mature, qu'il a une bonne élocution mais tout ça a fini par le rattraper »

« Les performances de Mbappé sont à la hauteur de ses déclarations depuis deux ans. Depuis le début de sa carrière, on nous explique qu'il est mature, qu'il a une bonne élocution mais tout ça a fini par le rattraper. À le mettre trop haut, je pense qu’il a voulu s’occuper de tout. Il a voulu conduire le bus, le nettoyer, sortir les bagages… Il a voulu tout faire, mais il se prend pour ce qu'il n'est pas. N’importe quel être humain, aussi fort soit-il avec les pieds, ne peut pas tout gérer et s’occuper de la communication du PSG, des transferts du PSG, l’organisation avec l’entraîneur du PSG, se battre avec son président, son directeur sportif, certains de ses coéquipiers. Ne pas aimer ci, aimer ça, il a un avis sur tout ! », a déclaré le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur RMC, avant de revenir sur cette fameuse déclaration de Kylian Mbappé.

« Je suis choqué d’avoir entendu ça »

« Et là, après avoir vécu tout ça depuis un an et demi, il nous explique la veille du match qu’il n’en a rien à foutre de ce que pensent les supporters. Je suis choqué d’avoir entendu ça, ce n’est pas l’attitude que doit avoir un leader et un capitaine. C’est catastrophique. Ça prouve bien que le garçon est totalement déconnecté de ce qui peut se passer et de ce qu'on attend de lui. Il est devenu hors sol. Toutes les louanges qu’on a fait, à mon avis, ça a été tellement loin qu’il a fini par y croire, il ne touche plus terre. Cette déclaration me fait peur », a ajouté Christophe Dugarry.