Équipe de France : Deschamps lâché par le vestiaire, il fait un terrible constat

Alors que Didier Deschamps a été prolongé jusqu'en 2026 après la dernière Coupe du monde, le changement n’est pas encore pour maintenant en équipe de France. Selon plusieurs observateurs, il aurait pourtant fallu apporter du sang neuf il y a bien longtemps, un avis partagé par Eric Di Meco, comme il l’a confié sur les ondes de RMC.

Nommé en juillet 2012, cela fait maintenant plus de 12 ans que Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France. Son mandat aura été marqué par le sacre lors de la Coupe du monde 2018, et les finales perdues, à l’Euro 2016 et au Mondial 2022. Un parcours honorable et globalement réussi, mais de nombreuses personnes réclament désormais du changement, alors que la relation entre Didier Deschamps et son vestiaire interroge.

Equipe de France : Deschamps reçoit un avertissement après l'Italie https://t.co/EL3OqfYRSK pic.twitter.com/x76WLsd3Y7 — le10sport (@le10sport) September 9, 2024

« La durée de vie d'un sélectionneur c'est généralement 4 ans »

C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui estime que Didier Deschamps a « perdu la main sur le groupe » et qu’il « fallait passer à autre chose », comme il l’a déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC. Également présent dans cette émission, Eric Di Meco est allé dans le sens de l’ancien joueur du PSG : « Ce qui me choque dans le parcours de Didier en équipe de France, c'est que ça fait 12 ans qu'il est là. Dans le football d'aujourd'hui, de club ou d’équipe nationale, la durée de vie d'un sélectionneur c'est généralement 4 ans. Je pense que malgré tout, les joueurs et le coach s’usent dans une collaboration longue. »

« Ils ont toujours la même manière de concevoir les entraînements, préparer les matches »

Eric Di Meco a ajouté : « Les entraîneurs, j’en connais beaucoup, ils ont souvent le même discours. Alors ils tirent des ficelles un peu grosses des fois, mais ils ont toujours la même manière de concevoir les entraînements, préparer les matches, presque les discussions d’avant-match. Les causeries d’avant-match, c’est rare qu’il y ait des fulgurances. (…) Quand ça fait douze ans… t’imagines que Griezmann, ça fait douze ans qu’il est avec Didier Deschamps ? C’est quelque chose. »