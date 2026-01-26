«Je dis non», Zidane répond sèchement à une star de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cette génération brillante de l'équipe de France qui a remporté la Coupe du Monde 1998 ainsi que l'Euro 2000 a vu passer de nombreux phénomènes, comme Zinedine Zidane en tête de liste. Et malgré les très bons résultats, l'ambiance a pu se détériorer par la suite entre ces hommes comme ce fut le cas pour Zidane et une autre star de France 98.

Joueur phare de l'équipe de France en 1998 et en 2000, Zinedine Zidane était entouré d'autres stars qui ont également permis à cette sélection tricolore d'atteindre les sommets du football mondial à cette période. Mais il n'est pas toujours évident de conserver d'excellents rapports au fil des années, et Zidane l'a appris à ses dépens en s'accrochant publiquement quelques années plus tard avec une autre star de la génération France 98 : Emmanuel Petit.

Zidane critiqué par Petit L'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco et d'Arsenal avait taclé Zinedine Zidane dans son autobiographie, À Fleur de Peau, parue en 2008 : « Zidane, c'est l'icône absolue ! Certes, il réalise certaines actions caritatives, mais c'est loin du compte au regard de son considérable pouvoir (...) Il doit s'exposer davantage », lâchait Emmanuel Petit, et ces attaques en public n'ont pas du tout été du goût de Zidane qui lui a ensuite répondu.