Il plombe l’équipe de France au Qatar et raconte tout

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France rêvait de conserver son titre de championne du monde, cela est tombé à l’eau à cause de l’Argentine. La bande à Lionel Messi a fait tomber les Bleus en finale. Une défaite d’autant plus cruelle car cela s’est joué aux tirs au but. Une séance durant laquelle Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs manqué sa tentative. Et le joueur du Real Madrid est revenu sur ce dur moment.

La finale de la dernière Coupe du monde entre la France et l’Argentine restera longtemps dans l’histoire. Malheureusement pour les Français, elle aura toujours un goût amer, celui de la défaite. En effet, les Bleus ont perdu face à Lionel Messi et compagnie. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, cela n’aura pas suffi et tout s’est joué lors de la séance de tirs au but. Hugo Lloris n’aura détourné aucune tentative des Argentins quand en face, Emiliano Martinez était chaud bouillant. Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs été mis en échec, manquant son tir au but et précipitant donc la défaite de l’équipe de France.

Équipe de France : Un buteur choisit l’Algérie, il déballe tout https://t.co/0vCKFzpG88 pic.twitter.com/22MqXVYLyh — le10sport (@le10sport) October 25, 2023

« J’étais vraiment calme. Peut-être trop »

Ce samedi, Aurélien Tchouaméni s’est confié pour El Pais et il est revenu sur son raté en finale de Coupe du monde lors de la séance de tirs au but. A propos de cet échec, le milieu de terrain de l’équipe de France et du Real Madrid a alors avoué : « Pour être honnête, à ce moment, j’étais vraiment calme. Peut-être trop. J’ai pensé : « C’est mon moment ». Quand j’étais petit et qu’il y avait une situation avec de la pression, ma mère me disait : « Ce n’est pas un penalty en finale de Coupe du monde ». Maintenant, c’était le moment. Malheureusement, j’ai raté ».

« Ça fait partie de mon histoire »