Mbappé : Il révèle ses discussions avec le boss du PSG

Thibault Morlain

Cet été, le feuilleton Kylian Mbappé a énormément fait parler avec sa mise à l’écart au PSG. Au final, le conflit s’est résolu entre le club de la capitale et son joueur. Le PSG a fait preuve d’autorité avec Mbappé, mais pour certains, ce n’était pas la meilleure solution. Ainsi, Jérôme Rothen n’aurait pas manqué de le faire savoir à Nasser Al-Khelaïfi.

En colère contre Kylian Mbappé, qui ne voulait pas prolonger, Nasser Al-Khelaïfi a choisi d’employer la manière forte. Le président du PSG a ainsi sévi cet été en décidant la mise à l’écart du Français qui s’est alors retrouvé avec les lofteurs. Un choix qui n'était pas le bon aux yeux de Jérôme Rothen.

« Vous avez fait une grave erreur »

A propos de ce feuilleton Kylian Mbappé, Jérôme Rothen a révélé certaines discussions avec la direction du PSG. Pour Colinterview , il a avoué : « J’échange, je parle beaucoup au président et avec certains dirigeants du PSG, je leur ai dit : « Vous avez fait une grave erreur ». Pourquoi vous n’êtes pas aller directement en privé à Kylian et son entourage en disant qu’il ne fallait pas médiatiser l’affaire ? Ils se sont mis un boulet dans le pied ».

« Mbappé a laissé des primes importantes »