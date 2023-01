«Il n’y a plus de contact », un champion du monde 98 balance sur Deschamps

La rédaction

Lundi soir, France 98 était réunie pour un dîner dans le XVème arrondissement de Paris. Une tradition pour cette génération ayant remporté la première Coupe du Monde de l’histoire de l’équipe de France. Il y avait toutefois des absents à l'instar notamment de Didier Deschamps. Présent lui, Emmanuel Petit a d'ailleurs balancé sur l'actuel sélectionneur des Bleus et ses relations inexistantes avec les autres membres de France 98.

Récemment, Christophe Dugarry révélait que Didier Deschamps ne faisait pas partie du groupe WhatsApp de France 98. Les questions se sont alors posées concernant les relations actuelles entre le sélectionneur de l'équipe de France et le reste des champions du monde 98. Visiblement, l'entente serait loin d'être idéale à en croire les propos d'Emmanuel Petit ce mardi.

« Avec qui Deschamps a des relations ? »

Emmanuel Petit, le dernier buteur de la Coupe du Monde 1998 a balancé sur Didier Deschamps et le reste de France 98 sur RMC : « Ce n’est pas qu’avec les entraîneurs qu’il n’a pas de relation. Avec qui Didier Deschamps a des relations à l’heure actuelle ? Y’a pas grand monde. Ça s’est dit, c’est fait, on n’en parle plus… Avec France 98 ? On n’en a pas non plus. Avec Desailly ? C’est possible, mais avec nous, il n’en a pas. Et c’est réciproque. On s’en fout, y’en a marre de plus dire les choses, la vérité. On est dans un monde où on ne peut plus rien dire. »

Je vous rassure,ou peut être vais je en décevoir,MAIS FR98 est bien plus soudée que vous ne le pensez.Comme déjà dit ds @Rothensenflamme et dans @AfterRMC et repris dans la presse écrite!Nos retrouvailles sont toujours aussi belles.Mais en dehors chacun vie sa vie!normal non'😤 https://t.co/KfSDtG8gZZ — charbonnier lionel (@liocharbo) January 24, 2023

« Il n’y a plus de contact depuis longtemps »