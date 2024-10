«Il enchaîne les me*des», Deschamps se fait fracasser !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Concerné par la polémique Kylian Mbappé qui s’est offert une virée nocturne en Suède plutôt que de venir au rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps doit répondre de cette situation. Et le sélectionneur des Bleus s’est justement fait tacler au sujet de sa communication sur l’épineux cas Mbappé.

« Il cristallise beaucoup de choses. Ce n'est pas faire un cas de Kylian, il faut voir ça de manière plus générale. Le postulat de départ est évidemment que les intérêts des clubs et des équipes nationales divergent forcément. Il ne faut pas oublier que l'employeur, c'est le club. Et que ce n'est pas la fédération », indiquait Didier Deschamps pour justifier l’absence de Kylian Mbappé à l’actuel rassemblement de l’équipe de France, alors que son capitaine était censé récupérer d’une blessure à Madrid. Problème : Mbappé a été aperçu en virée en boîte de nuit à Stockholm, et cette polémique fait rage depuis quelques jours.

« Il est en train d’enchaîner les merdes »

Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, le journaliste Florent Gautreau a taclé Didier Deschamps dans sa gestion du cas Mbappé : « Deschamps qui a été un énorme manager jusqu’alors et qui est en train d’enchaîner les merdes. Quand je l’entends l’autre jour se justifier piteusement et en défendant les clubs alors qu’il doit défendre sa sélection, je me dis que c’est fou. Et quand il dit qu’il ne s’occupe jamais de ce que font les joueurs. C’est faux ! Il s’en occupait de ce qu’ils faisaient et pour justifier en interne des non-sélections et des pré-sélections. C’est le signe qu’il est en train de perdre son vestiaire », explique-t-il.

« Mbappé l’a fait disjoncter »

« Le cas Mbappé l’a fait disjoncter. Il a changé sa méthode pour Mbappé et il a eu tord », poursuit Gautreau, qui estime donc que Didier Deschamps a une responsabilité majeure dans la polémique Mbappé du moment.