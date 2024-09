Griezmann a prévenu Deschamps avant la grande annonce

Jean de Teyssière

Antoine Griezmann et l’équipe de France, c’est terminé. Le numéro 7 de l’équipe de France a mis fin à sa carrière internationale ce lundi, dans un message qui surpris tout le monde. Peu de personnes étaient au courant et Didier Deschamps a été prévenu par son joueur quelques secondes avant l’annonce officielle.

Ce lundi, Antoine Griezmann a annoncé sa retraite internationale, dans un message publié sur X : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. »

Griezmann : Une légende de l'équipe de France fait ses adieux ! https://t.co/Zs17Z25QSl pic.twitter.com/Zjh5OfP2tH — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

Griezmann prévient deux personnes

Aucun joueur de l’équipe de France n’a été prévenu par Antoine Griezmann de cette annonce. Même Didier Deschamps n’avait aucune idée du cheminement de pensée opéré par Antoine Griezmann ces derniers mois. Dans le cercle très proche du joueur, seules sa femme, Erika et sa sœur, Maud, savaient ce qui se tramait.

Deschamps prévenu juste avant la publication

Quid de Didier Deschamps ? Antoine Griezmann aura toujours évolué avec Didier Deschamps à la tête des Bleus et si les derniers mois, voire années ont été compliqués entre les deux hommes, ils avaient tout de même nourris une relation particulière, privilégiée même. L’Equipe révèle que quelque minutes avant de publier cette vidéo sur ses réseaux sociaux, Antoine Griezmann a pris le temps de prévenir Didier Deschamps. Un choix qui a provoqué un tremblement de terre pour lui et son staff qui comptaient sur son vice-capitaine lors du prochain rassemblement.