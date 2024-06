Euro 2024 : L'équipe de France face à son porte-bonheur, du lourd est attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une phase de poules assez poussive, l'équipe de France affronte la Belgique en huitième de finale. Un classique, voire un derby, entre deux voisins qui se connaissent parfaitement. Mais les Belges auront probablement un esprit de revanche. Et pour cause, les Bleus sont invaincus en compétition officielle contre les Diables Rouge. Et généralement, lorsqu'ils battent leur voisin, c'est bon signe pour les Français.

Après une victoire contre l'Autriche pour lancer son Euro (1-0), l'équipe de France a enchaîné avec deux matches nuls assez décevants contre les Pays-Bas (0-0) puis la Pologne (1-1). Par conséquent, les Bleus n'ont pas pu terminer premiers de leur groupe, ce qui leur offre un huitième de finale très relevé contre la Belgique. Deux adversaires qui se connaissent très bien pour s'être déjà affrontés à 75 reprises. Et lorsqu'ils se retrouvent en compétition officielle, cela tourne à chaque fois en faveur des Bleus.

La France est invaincue contre la Belgique dans les grands tournois

En effet, c'est arrivée à cinq reprises, trois fois en Coupe du monde, une fois à l'Euro et une fois en Ligue des Nations. Et à chaque fois, l'équipe de France s'est imposée. Il faut remonter à la Coupe du monde 1938 pour trouver trace du premier affrontement entre la France et la Belgique. Il s'agissait d'un huitième de finale remporté par les Bleus (3-1) qui termineront troisième de cette édition, comme en 1986. Au Mexique, les Français battent d'ailleurs les Diables Rouge lors de la petite finale pour décrocher la troisième place. Pour les trois autres matches entre les deux nations voisines, cela s'est à chaque fois terminé par une victoire finale de la France dans trois compétitions différentes. Il y a d'abord eu l'Euro 1984 lors duquel les Bleus ont collé un sévère 5 à 0 aux Belges en phase de poules. Quelques jours plus tard, l'équipe de France emmenée par un Michel Platini exceptionnel, remportait son premier Euro. Et puis, comment oublier la demi-finale de la Coupe du monde 2018 ? Face à une redoutable équipe belge, dont la génération dorée est à son meilleur niveau après avoir éliminé le Brésil en quart de finale, les Bleus vont subir avant de l'emporter sur une tête de Samuel Umtiti. Une victoire qui précèdera le sacre mondial des hommes de Didier Deschamps qui domineront la Croatie en finale (4-2) pour s'offrir une deuxième étoile. Enfin, la dernière opposition entre la Belgique et la France date du 7 octobre 2021, en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Bleus vont une nouvelle fois arracher la victoire (3-2), avant de remporter la compétition en dominant l'Espagne en finale (2-1). Autrement dit, si l'équipe de France s'impose contre la Belgique lundi, ce sera très bon signe pour la suite de la compétition.

Deschamps prévient ses joueurs