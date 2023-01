Équipe de France : Zidane invité à aller voir ailleurs

La rédaction

Le nom de Zinédine Zidane n’en finit plus de faire les gros titres depuis la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, puis les déclarations méprisantes de Noël Le Graët à son encontre. De quoi inciter l'ancienne gloire de l'équipe de France à regarder ailleurs ? Certaines voix s'élèvent pour l'inciter à vite reprendre du service à l'étranger.

Il avait déjà refusé le PSG cet été pour prendre la tête de l’Équipe de France après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus jusqu’en 2026 pourrait inciter Zinédine Zidane à oublier son rêve de diriger, dans un avenir proche, les Bleus.

« Il ne doit pas attendre »

Christophe Cessieux, journaliste RMC , a évoqué dans les Grandes Gueules du sport le cas Zidane après le nouveau contrat acté de Didier Deschamps : « Zidane ne doit pas attendre. (…) Il est dans les plus belles années de sa carrière, en pleine force de l’âge. Il a entraîné le Real Madrid et l’a amené au sommet, mais il faut qu’il confirme et qu’il aille se faire les dents sur d’autres équipes. »

Le calvaire continue pour Le Graët, il va tout perdre https://t.co/3ZzFQIK41Z pic.twitter.com/7F2vcEAmda — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

« Le Brésil, ça lui irait très bien »