Blacklisté de longue date, il envoie un message surprenant sur Deschamps

Amadou Diawara

Depuis près de cinq ans et demi, Alexandre Lacazette n'a pas disputé la moindre rencontre avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Interrogé sur les Bleus et la récente prolongation du sélectionneur tricolore, l'attaquant de l'OL a fait passer un message étonnant.

Avant la saison 2017-2018, Alexandre Lacazette était presque un habitué de l'équipe de France. En effet, l'attaquant de l'OL a cumulé 16 sélections entre son premier match - le 5 juin 2013 contre l'Uruguay - et son ultime utilisation par Didier Deschamps face à l'Allemagne le 14 octobre 2017 en amical.

Gros problème au PSG, Riolo avertit le Qatar https://t.co/LKCw7M5FFD pic.twitter.com/oFF5cN7rtZ — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

«Je n'ai pas vraiment la tête aux Bleus»

Toutefois, depuis ce choc face à l'Allemagne il y a presque cinq ans et demi, Alexandre Lacazette n'a plus joué la moindre minute en équipe de France. Présent en conférence de presse avec l'OL ce vendredi après-midi, le protégé de Laurent Blanc a été interrogé sur les Bleus et sur Didier Deschamps. Et il a affirmé qu'il ne s'intéressait plus du tout à la vie de la sélection française.

«Je n'ai rien à dire sur l'équipe de France ou sur Deschamps»