Deschamps viré de l’équipe de France : L’incroyable scénario

Après la mise à l’écart de Noël Le Graët, la FFF pourrait voir débarquer un nouveau président. Comme révélé par le10sport.com, la piste Michel Platini prend de l’ampleur. Et selon nos informations, la possibilité de voir Didier Deschamps sortir du nouveau projet n’est clairement pas à exclure… Explication.

Le tremblement de Terre qui a secoué la Fédération Française de Football n’est pas terminé. Après la mise à l’écart de Noël Le Graët de son poste de président, sa succession s’organise en coulisses pour marquer un nouveau départ. Comme révélé par le10sport.com, les sphères politico-sportives sont déjà à l’œuvre, en coulisses, pour préparer la suite de l’ère Le Graët. Avec un candidat tout désigné : Michel Platini.

Le camp Platini avance fort

Porté par de très nombreux soutiens, dans le monde médiatique, politique et bien évidemment sportif, Michel Platini fait campagne sans bouger le petit doigt. S’il n’a entrepris aucune démarche personnelle, d’autres s’en chargent pour lui. Et ce travail fait son œuvre. Du côté de l’État, on semble petit à petit valider l’option Platini. Même s’il reste du chemin pour que les portes du football français s’ouvrent à lui.

Platini – Deschamps, c’est gelé !

Idole du football français, dirigeant reconnu et personnalité expérimentée du monde du football - notamment après son poste de président de l’UEFA – Michel Platini est également une personnalité forte. Qui n’a pas l’habitude de faire semblant… Un paramètre à prendre en compte puisque nos sources indiquent que sa relation avec Didier Deschamps est loin d’être au beau fixe. A l’image de la guerre froide qui lie Zinedine Zidane à Didier Deschamps, un courant gelé se dresse entre l’entraîneur champion du monde et Michel Platini.

Un départ à prévoir ?