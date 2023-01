Deschamps préféré à Zidane, la raison est dévoilée

Thibault Morlain

C’est désormais acté, Didier Deschamps va continuer son aventure à la tête de l’équipe de France. Alors que son contrat arrivait à son terme, le sélectionneur des Bleus a prolongé jusqu’en 2026. Ils étaient pourtant nombreux à réclamer la prise de pouvoir de Zinedine Zidane. Noël Le Graët en a finalement décidé autrement et voilà pourquoi…

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’avait dernièrement qu’une seule idée en tête pour reprendre du service : succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. C’était la priorité de Zizou, qui avait pour cela refuser d’incroyables offres, notamment de Manchester United et du PSG. Mais voilà que Zidane a vu ses espoirs partir en fumée avec la prolongation de Deschamps jusqu’en 2026 sur le banc des Bleus.

« Le Graët a décidé de garder Deschamps le jour où la France s’est qualifiée pour la finale »

Zinedine Zidane snobé pour l’équipe de France, cela a bien évidemment fait de nombreux déçus. Mais comment expliquer ce choix ? Pour El Pais , une source au sein de la FFF a dévoilé la pensée de Noël Le Graët, confiant : « Le Graët a décidé de garder Deschamps le jour où la France s’est qualifiée pour la finale de la deuxième finale consécutive de Coupe du monde ».

Impossible de faire mieux que Deschamps pour Zidane ?