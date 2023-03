Equipe de France : Zidane à l’origine d’un coup de tonnerre pour Benzema ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En décembre dernier, Karim Benzema décidait de tourner la page équipe de France en raison, notamment, de tensions avec Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur. Alors que les Bleus affrontaient l'Irlande ce lundi, Vincent Duluc a été interrogé sur un possible retour du buteur. Selon le journaliste, ce serait possible, mais à une seule condition.

Ce n'est un secret pour personne, Karim Benzema et Didier Deschamps ne s'apprécient guère. Alors lorsque le sélectionneur de l'équipe de France prolonge son contrat jusqu'en 2026, le Ballon d'Or 2022 prend une décision radicale. Le 19 décembre dernier, le buteur du Real Madrid annonçait sa retraite internationale. Journaliste pour L'Equ ipe, Vincent Duluc est revenu sur le départ de Benzema.

« C'est une histoire de rendez-vous manqués »

« Karim Benzema a mis fin à sa carrière internationale, après son départ du Qatar avant le début de la Coupe du monde, et alors que personne ne sait réellement ce qu'il s'est passé, pas même les autres joueurs, il y a donc un nouveau "loup" entre Deschamps et lui. Mais il a 35 ans, il a manqué les deux Coupes du monde où il fallait être là, il a été présent au seul Euro manqué de la génération Deschamps : c'est une histoire de rendez-vous manqués » a confié le journaliste sur L'Equipe.fr. Mais selon lui, il est possible de revoir Benzema en équipe de France, notamment en cas d'arrivée de Zinédine Zidane après l'Euro 2024.

Benzema de retour à une condition

« Pour qu'il revienne pour une troisième séquence internationale, il faudrait effectivement que Zidane soit sélectionneur à l'été 2024. Didier Deschamps, qui méritait évidemment de pousser jusqu'en 2024 après sa réussite à la Coupe du monde, a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026, on le sait, mais le fait même que ce soit Noël Le Graët et lui seul qui ait pris cette décision, juste avant d'être poussé à la démission, pourra pousser la FFF à la remettre plus facilement en cause si l'Euro 2024 se passait mal » a-t-il déclaré.

« Zidane ne va pas passer sa vie à attendre »