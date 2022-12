Equipe de France : Une bonne nouvelle à 20 000€ tombe pour Mbappé

Thibault Morlain

Homme du match face à la Pologne, Kylian Mbappé avait déjà été récompensé après les rencontres face à l’Australie et le Danemark. Le fait est que l’attaquant de l’équipe de France avait alors manqué à ses obligations, snobant alors la presse. De quoi exposer la FFF à une amende. Mais voilà qu’une excellente nouvelle est arrivée pour la Fédération et Mbappé.

Excellent sur le terrain à la Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est toutefois retrouvé au coeur de la polémique au Qatar. La raison ? Son mutisme face à la presse. En effet, depuis le début du tournoi, le joueur de l’équipe de France ne s’était jamais présenté devant les journalistes, alors qu’il était pourtant obligé après avoir reçu le trophée de meilleur joueur face à l’Australie et le Danemark. Manquant volontairement à ses obligations, Mbappé s’exposait alors à une amende qui aurait alors été adressée à la Fédération française de football.

Equipe de France : Kylian Mbappé fait halluciner le monde entier https://t.co/Lqdf9RmYM5 pic.twitter.com/n85n9kJncB — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

« La FFF n’a pas à payer pour une décision personnelle »

Ce dimanche, face à la Pologne, Kylian Mbappé a encore été élu homme du match. Mais cette fois, surprise, le joueur de l’équipe de France s’est arrêté pour répondre aux journalistes. Et forcément, il a été question de son silence depuis le début de la saison et de cette possible amende. Mbappé a alors expliqué : « Pourquoi je ne parlais pas jusqu’ici ? Ce n’était en rien contre les journalistes et les gens. J’avais juste et j’ai encore ce besoin de me concentrer sur la compétition, j’ai besoin de le faire à 100 % et ne pas perdre d’énergie dans autre chose. J’ai appris que la Fédération française allait prendre une amende, donc je m’engage à les payer personnellement à la place de la FFF. La FFF n’a pas à payer pour une décision personnelle ».

20 000€ économisés