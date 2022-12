Equipe de France : Kylian Mbappé fait halluciner le monde entier

Arthur Montagne

Auteur d'un doublé contre la Pologne (3-1), Kylian Mbappé confirme qu'il est en grande forme et en mission pour décrocher la troisième étoile des Bleus. Meilleur buteur de la Coupe du monde avec 5 buts en trois titularisations, l'attaquant du PSG fait trembler les nations adverses. La presse européenne est sous le charme, mais également sous le choc, des prestations du crack de Bondy.

Avec l'absence de Karim Benzema, Kylian Mbappé a pris une nouvelle importance en équipe de France. Et comme d'habitude, la pression ne semble pas trop le déranger. Impressionnant depuis le début de la Coupe du monde, l'attaquant du PSG a confirmé qu'il était en mission au Qatar. Son obsession est de remporter une deuxième Coupe du monde, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il met tout en œuvre pour assouvir ses ambitions. Auteur d'une prestation magistrale contre la Pologne en huitième de finale, Kylian Mbappé a inscrit un doublé qui porte son total à 5 buts depuis de début du tournoi. Meilleur buteur de la Coupe du monde, le crack de Bondy a envoyé un message clair au reste du monde. Et visiblement, cela a fonctionné.

L'Angleterre est très inquiète

En effet, la presse mondiale s'incline devant Kylian Mbappé. A commencer par l'Angleterre, futur adversaire des Bleus en quarts de finale. « Hier, j'ai dit que Messi avait eu la meilleure performance du tournoi. Aujourd'hui, Mbappé a eu la meilleure, il a été dévastateur. Personne ne peut le stopper », a ainsi lâché Rio Ferdinand au micro de la BBC , avant que Jamie Carragher n'en rajoute une couche : « Il n'y a qu'une équipe qui m'impressionne plus que l'Angleterre jusqu'à présent dans ce Mondial. Malheureusement, c'est la France ».

PSG : Brillant en équipe de France, Mbappé est-il actuellement « le meilleur joueur du monde » ? https://t.co/mngrYb6AuB pic.twitter.com/NDJldxMZUd — le10sport (@le10sport) December 5, 2022

Le «roi» Mbappé affole l'Espagne

En Espagne également la prestation de Kylian Mbappé n'est pas passée inaperçue. Il faut dire que les Espagnols suivent toujours de très près la situation de l'attaquant du PSG. « Mbappé vient d'une autre galaxie », titre ainsi AS avant d'expliquer que « la France peut tout gagner. Tous les joueurs sont à leur place et ont leur rôle ». L'autre quotidien madrilène, MARCA , est également très élogieux à l'égard de Kylian Mbappé assurant que « si le Mondial cherche son roi, Mbappé est là ». Présents dans la même partie de tableau que les Bleus, les Espagnols pourraient croiser la route du crack de Bondy en demi-finale.

L'Italie veut envoyer Mbappé au Louvres