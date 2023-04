Équipe de France : Terrible révélation, un joueur de Deschamps fait un aveu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 18 décembre dernier, l’équipe de France s’inclinait en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Une défaite que Théo Hernandez a eu du mal à digérer. Quelques mois plus tard, le latéral gauche du Milan AC a révélé qu’il avait joué cette finale en étant malade.

Il y a un peu plus de trois mois, l’équipe de France disputait sa deuxième finale de Coupe du monde de suite. En face, l’Argentine de Lionel Messi, battue au même stade de la compétition en 2014. Il faudra attendre la 80ème minute pour voir les Bleus de Kylian Mbappé se révolter et revenir au score après une première mi-temps catastrophique. Mbappé, encore lui, égalisera une deuxième fois pour revenir à 3-3 mais la séance de tirs au but sera fatale à l’équipe de France.

Hernandez n’a pas digéré la finale

Un dénouement cruel pour les Bleus qui, après un parcours plus qu’honorable, venaient de revenir d’une situation quasi inespérée. La défaite sera difficile à digérer, notamment pour Théo Hernandez. « Après le Mondial, c'est vrai que j'ai connu une baisse de moral, mais maintenant je pense que je suis de retour », confiait le latéral gauche du Milan AC, buteur en demi-finale face au Maroc.

«J'étais malade pour la Finale de Coupe du Monde»