Zidane fracassé, la réponse de Mbappé est totalement validée

Alors que Noël Le Graët a donc dû démissionner de son poste de président de la FFF, tout est parti d'un dérapage sur Zinedine Zidane. Et c'est ensuite un commentaire de Kylian Mbappé qui a mis le feu aux poudres. Le crack de Bondy n'a pas hésité à monter au créneau pour défendre la légende de l'équipe de France. Une prise de position évoquée par l'agente Sonia Souid.

Les dernières semaines ont été animées pour le football français. En effet, le feuilleton Noël Le Graët a dynamité l'actualité. Le désormais ex-président de la FFF a démissionné, accablé par de nombreuses affaires. Et tout est parti de ses déclarations déplacées sur Zinedine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », avait balancé Le Graët et dans la foulée, Kylian Mbappé était sorti du silence sur Twitter .

« Il a eu la bonne réponse »

Pour Le Quotidien du Sport , l'agente Sonia Souid est revenue sur cette prise de position de Kylian Mbappé à l'encontre de Noël Le Graët. Elle a alors validé la sortie de l'attaquant du PSG, lâchant : « Le tweet qu’il a notamment adressé à la réponse lunaire effectuée par Noël Le Graët à l’encontre de Zinedine Zidane le démontre. Il a eu la bonne réponse, au bon moment, sans un mot de trop. Face au président de la FFF, il fallait le faire ».

« Je trouve ça rassurant pour mes enfants »