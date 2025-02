Équipe de France : Scandale, il annonce «une chasse au ramadan»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste indépendant, Romain Molina a lâché de graves accusations sur la Fédération française de football, qui aurait procédé à « une chasse au ramadan ». Les directives proviendraient de là-haut, du gouvernement. Une annonce qui pourrait faire l'effet d'une bombe. Car depuis plusieurs années, les thèmes liés à la religion provoquent d'importantes tensions en interne.

Ces dernières années, la religion a pris une place importante dans le sport, et cela provoque des remous et des problématiques inconcevables il y a encore quelques années. On se souvient de l’affaire Christophe Galtier, accusé de racisme par son ancien dirigeant Julien Fournier. « La gestion du ramadan est quelque chose qui chez nous, entraîneurs, prend beaucoup d'énergie. J'ai mis en place la meilleure organisation possible pour garder un niveau de performance avec le moins de blessés possibles. » avait confié l’ancien entraîneur du PSG lors de son procès. Pour la FFF, ce sujet est aussi source de tensions.

« C'est honteux »

Au cours d’un entretien accordé à Alohanews, Romain Molina parle même d’obsession au sein de l’instance. « On faisait la chasse au ramadan, la FFF a fait la chasse. C’est une obsession, c’est honteux. Mais je sais que c’est gouvernemental. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de ces problématiques (…) Donc les mecs qui se mettent minable la veille avec de l’alcool, les chichas ça passe, mais ceux qui jeûnent non. C’est comme ça » a lâché le journaliste.

Les joueurs dérapent parfois

Mais il est arrivé que certains joueurs français dérapent et profitent de la situation pour perturber le groupe. « Après il y a des imbéciles chez le groupe jeunes. Je sais qu’un coach avait laissé ses joueurs faire le ramadan. Un kiné s’est levé, mais les joueurs ne sont pas venus. Et ils voulaient faire déplacer une séance tactique parce qu’ils dormaient. Tu as tes croyances, c’est normal. Mais quand il y a une séance collective de tactique, tu es là. Surtout qu’elle était à midi » a confié Molina.