«Ce n’est pas facile», il balance sur Pogba en équipe de France !

Arnaud De Kanel

La carrière de Paul Pogba en club laissera un goût d'inachevé. Fort heureusement, le talentueux milieu de terrain français s'est consolé avec l'équipe de France où il s'est toujours montré au niveau, remportant notamment la Coupe du monde en 2018. Malgré tout, son aventure en Bleu n'aurait pas été un long fleuve tranquille selon Romain Molina.

Paul Pogba fait parler de lui en ce moment. Annoncé à l'OM lors du mercato hivernal, le milieu de terrain tricolore n'a finalement pas signé à Marseille et devra patienter avant de trouver un nouveau club, symbole des grandes difficultés qu'il a pu rencontrer durant sa carrière. Une carrière tout de même réussie grâce à ses performances en équipe de France.

Pogba, un parcours exceptionnel en sélection

Avec les Bleus, Paul Pogba a décroché un titre de champion du monde, inscrivant un but lors de la finale. En équipe de France, il a toujours paru heureux, à l'inverse de ce qu'on pouvait percevoir en club. Il n'a jamais eu d'écart de comportement non plus, et n'a jamais fait parler de lui en mal. Il aurait bénéficié de la clémence des médias selon Romain Molina.

«Pogba ce n’était pas toujours facile non plus»

« Sur Pogba, rien n’est dit dans la presse. Pogba ce n’était pas toujours facile non plus », a déclaré le journaliste pour Aloha News.