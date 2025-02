Valbuena - Benzema : Une nouvelle affaire de sextape va éclater ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2015, l'affaire de la sextape éclatait au grand jour. Un scandale qui allait pousser Karim Benzema loin de l'équipe de France. Presque dix ans après les faits, l'actuel joueur de l'Athens Kallithéa Football Club a accepté de revenir sur cette affaire et sur les menaces qu'il a reçues de la part de maîtres chanteurs.

L’affaire de la sextape a marqué un tournant dans la carrière de Mathieu Valbuena. Il y eu un avant et un après ce scandale, qui a également touché Karim Benzema (condamné pour tentative de chantage ). Les faits : En 2015, Valbuena reçoit plusieurs appels téléphoniques de maîtres chanteurs, qui détiendraient une vidéo intime de lui et de sa femme. Dix ans après, l’ancien joueur de l’OM a révélé ce qu’il avait répondu.

« Je m'en fous »

« En fait c’est l’insouciance qui a fait que je n’ai eu peur de rien, même si intérieurement je ne fais pas le warrior (guerrier). Mais je ne l’ai jamais montré. Mais c’est vrai que pour cet exemple-là, quand il y a eu les premières menaces j’ai répondu ‘Toi et ta vidéo, je m’en fiche – en parlant poliment car je ne l’ai pas dit comme ça – et tu peux la mettre où tu veux, je m’en fous. Les problèmes avec ma famille, je vais les régler ne t’inquiète pas’. Aujourd’hui c’est facile à dire, mais sur le moment je suis en sélection à Clairefontaine en plus quand je dis ça » a lâché Valbuena.

Le début d'une longue série ?

Un caractère hérité de son passage à l’OM. « Tu sais ce qui m’a aidé pour tout ça ? Je pense que c’est Marseille parce que c’est différent. Il faut avoir de la personnalité quand t’es à l’Olympique de Marseille. En 2006 il y avait des grosses personnalités. Je m’en foutais de jouer devant Ribéry, Nasri, Lamouchi, Zenden, Djibril Cissé… A Marseille ça m’a endurci, il y a eu beaucoup de trucs sur moi. J’ai arrêté de croire au monde des bisounours etc… Ça m’a énormément endurci » a-t-il déclaré lors du Podcast des Légendes. Mais avec le développement de l’informatique, l’ancien joueur s’attend à d’autres affaires : « Cela arrivera encore dans le futur, avec toutes les choses informatiques qu’on peut faire, avec tous les réseaux sociaux qu’il peut y avoir ».