Benzema - Griezmann : Un scandale éclate en équipe de France !

Le 18 mai 2021, Didier Deschamps convoquait Karim Benzema pour la première fois depuis novembre 2015. Un retour totalement inattendu qui n'aurait visiblement pas été apprécié de tous dans le vestiaire. Certains cadres, et particulièrement Antoine Griezmann, auraient mal vécu la convocation du Nueve. Le joueur de l'Atletico Madrid aurait même déclenché un scandale en interne, à tel point que le COMEX avait du se réunir en urgence pour un simple visuel...

L'équipe de France était plus soudée que jamais entre l'Euro 2016 perdu à domicile et la Coupe du Monde 2018. C'était d'ailleurs la grande force des Bleus lors de l'épopée victorieuse en Russie. Mais le groupe a été fragilisé au fil du temps, notamment avec la convocation surprise de Karim Benzema le 18 mai 2021 pour l'Euro. Ce retour en Bleu reléguait notamment Antoine Griezmann au second plan et ça, le joueur de l'Atletico Madrid ne l'a pas du tout apprécié.

«Griezmann fait un scandale quand il y a le retour de Benzema»

Tout partirait d'une simple visuel sur Twitter selon Romain Molina. Pour Aloha News, le journaliste français a fait de lourdes révélations au sujet d'Antoine Griezmann. Furieux de voir Benzema prendre trop de place sur un visuel publié sur les réseaux sociaux de l'équipe de France, il aurait déclenché un important scandale au sein de la FFF.

« Giroud était l’un des mecs les plus appréciés du groupe de l’équipe de France. Autant Griezmann pas du tout. Et c’est normal. Je te rappelle que Griezmann fait un scandale quand il y a le retour de Benzema parce que l’on voit trop Benzema sur le visuel Twitter. Il y a une réunion du comité exécutif de la FFF pour ça quand même », a confié Romain Molina. Une nouvelle sortie qui illustre bien les tensions qui se cachaient dans le vestiaire des Bleus suite au retour de Karim Benzema.