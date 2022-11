Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba, Kanté... Deschamps reçoit une candidature surréaliste pour la Coupe du Monde

Publié le 3 novembre 2022 à 13h30 - mis à jour le 3 novembre 2022 à 13h47

A une semaine de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps est confronté à une cascade de blessures, en particulier dans l’entrejeu. Les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté sont d’ores et déjà actés, un énorme coup dur pour le sélectionneur tricolore, qui peut compter sur une candidature inattendue pour la Coupe du monde au Qatar.

Après N’Golo Kanté, un autre joueur majeur des Bleus est venu rejoindre la liste des forfaits pour la Coupe du Monde en la personne de Paul Pogba. Écarté des terrains depuis le mois d’avril, le milieu de la Juventus espérait être de retour à temps pour le début de l’événement, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre prochain. Cependant, un nouveau pépin physique à la cuisse est venu entériner son absence pour le Mondial. Deschamps devra donc faire sans deux acteurs majeurs de la victoire en Russie il y a cinq ans. De quoi mettre la pression sur les épaules d’Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi voire Eduardo Camavinga. Mais un autre milieu de terrain s’imagine du déplacement pour la Qatar.

« Les Bleus ' J'y crois même pour la Coupe du monde »

Ce jeudi, Didier Deschamps a reçu un appel du pied auquel il ne devait pas s’attendre. Joueur de l'Olympiakos depuis 2020 après un passage de quatre ans à l’ASSE, Yann M'vila n’a pas hésité à interpeller le sélectionneur français. « Les Bleus ? J'y crois bien entendu, a lâché le milieu de 32 ans , dans un entretien accordé à L’Équipe. C'est une fierté de porter les couleurs e la France. Les 22 sélections m'ont toujours donné envie de jouer. Je suis très attaché à mon pays et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Même à pied, de Grèce, je viens. L'équipe de France m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Et pour être honnête, j'y crois même pour la Coupe du monde . »

« Personne ne va chercher à savoir comment j'ai évolué »